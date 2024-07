Drama ficcional inspirado no livro-reportagem Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, o longa Ninguém Sai Vivo Daqui entra em cartaz nesta quinta-feira na Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul. Com direção de André Ristum (de A Voz do Silêncio), o filme é uma adaptação cinematográfica dos 10 episódios da série Colônia, original do Canal Brasil e do Globoplay.