Com 35 grupos na programação e o tema A diversidade é o que nos une e fortalece nosso legado, o 51º Festival Internacional de Folclore se inicia nesta sexta-feira (19), em Nova Petrópolis. O evento ocorre na Rua Coberta, com entrada gratuita. Serão 17 dias de apresentações de culturas de diversas partes do mundo, unidas em uma grande festa de integração entre os povos.