Com open food e 12 estações, Pinto Bandeira recebe o BAH BBQ - Vinhos e Assados

O evento é pet friendly e conta com uma área kids para garantir a diversão da criançada. Joana Oliveira / Divulgação

A 5ª edição do BAH BBQ - Vinhos e Assados ocorrerá no dia 15, das 11h às 20h30min, na Vinícola Aurora, em Pinto Bandeira. No dia haverá 12 estações de assados, sendo duas vegetarianas. O open food ocorrerá das 11h30min às 16h30min.

Entre as variedades de pratos, os participantes poderão saborear pirarucu da Amazônia, choripan defumado, vazio, maminha, entrecot, coxas de frango defumadas, o tradicional costelão, burger, filé de tilápia às natas no infernillo, legumes e nhoque. Para a sobremesa, queijo coalho com doce de leite e crepe brulet com brigadeiro de caramelo e bacon defumado.

A programação musical ficará por conta de Fernando Zanuzo e Os The Sempre, que animarão o evento com música ao vivo até as 18h.

Os ingressos já estão à venda a R$ 169 (1º lote) e R$ 189 (2º lote). Crianças de cinco a 12 anos pagam R$ 60, enquanto que menores de até 4 anos têm entrada gratuita. No dia do evento, se houver disponibilidade, as entradas também serão comercializadas no local a R$ 199. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Wine Locals.