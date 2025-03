UCS Teatro recebe o espetáculo Amazing Tenors sings Bocelli

O repertório do show contará com clássicos como Canto della Terra, Granada, Cinema Paradiso, Vivo Per Lei, Com Te Partirò, além dos famosos boleros, tangos e temas de filmes eternizados na voz de Bocelli. Além dos tenores, o espetáculo terá orquestra, ao vivo, e conta com produção executiva de Daniela Schiarreta e a direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Com direção musical do maestro Eduardo Pereira e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo, que assina a direção de grandes espetáculos como Queen Experience.