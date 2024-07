No dia 15 de agosto, o cantor, compositor, multi-instrumentista e escritor Duca Leindecker volta a Caxias do Sul para apresentar as canções da turnê do novo álbum Pedidos. O show ocorre no UCS Teatro e está marcado para iniciar às 20h. Os ingressos estão à venda pelo site Bilheteria Digital a partir de R$ 65 (+taxas).