"Desvio da Cor" estimula o olhar do espectador por meio de diferentes tonalidades em obras do Acervo Municipal

Com suavidade e coesão entre matizes e técnicas, o visitante da mostra Desvio da Cor, em cartaz na Galeria Gerd Bornheim, em Caxias do Sul, é convidado a mergulhar no universo de 20 anos do Acervo Municipal de Artes Plásticas (Amarp). Com curadoria da artista visual Mara De Carli e, do coordenador da galeria, Gilmar Marcílio, a exposição que reúne 60 obras foi organizada a partir da expressividade de suas tonalidades, sem privilegiar este ou aquele artista.