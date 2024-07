Nesta sexta (5) e sábado (6), ocorre a 12ª edição do Bazar Mercado Feliz, da Associação Criança Feliz, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. Todo o lucro do evento será revertido para a entidade, contribuindo para a melhoria da infraestrutura e para a aquisição de materiais para as aulas e oficinas oferecidas pela instituição.