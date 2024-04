"2020. Em Caxias do Sul, um grupo de voluntários luta contra o tempo para desenvolver um ventilador pulmonar de baixo custo durante a pandemia da covid-19". Essa é a sinopse do filme Frank, longa baseado em fatos reais e que quer levar ao país, e quem sabe ao mundo, uma história que se passou nos corredores do Hospital Geral (HG), da Universidade de Caxias do Sul (UCS) — a criação e a montagem de um respirador —, e de empresas do município.