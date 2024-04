O novo atrativo turístico da Serra tem 52 metros de altura e 30 cabines (climatizadas e com capacidade para seis pessoas cada) suspensas por suportes metálicos, fixados no aro da estrutura. A Roda Canela foi instalada no Parque Mundo a Vapor e faz parte do projeto de expansão do parque, localizado na Avenida Don Luiz Guanella (a estrada Canela/Gramado), nº 1.247, no bairro Carniel.