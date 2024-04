Pela primeira vez em Caxias do Sul, o espetáculo de palhaçaria musical Jerônimo Show, do Circo Caramba, de São Paulo, ocorre nesta quinta-feira (11). A apresentação está marcada para às 20h, no Teatro do Sesc, integrando o Circuito Sesc de Artes Cênicas 2024. Os ingressos podem ser adquiridos no Sesc Caxias, das 8h às 20h ou pelo site. Os valores variam entre R$ 10 e R$ 20.