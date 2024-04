Com a missão de assumir a segunda maior unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc), no Rio Grande do Sul, a administradora de empresas, Liziane Mieres, 41 anos, assume a direção da entidade em Caxias do Sul. Ela substitui a relações públicas Luciana Stello, que assumiu a gerência de Cultura do Sesc-RS, na semana passada.