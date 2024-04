A inédita captura de um lobo-guará no cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral de Cambará do Sul, ganhará um documentário. Com o título Nas pegadas do leão-baio e lobo-guará, o filme mostrará como uma pesquisa de anos levou à primeira campanha de captura da espécie no Estado, em novembro do ano passado. Uma prévia tratando sobre este momento já foi lançada (veja abaixo). O momento é importante para o estudo sobre a espécie, uma vez que, em décadas, o animal teve raras aparições na região, ganhando até o apelido de Fantasma dos Aparados.