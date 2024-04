Maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, a Expo Revestir, realizada em São Paulo semana passada, tem como objetivo revelar os lançamentos e tendências de grandes marcas expositoras. De Caxias do Sul, a arquiteta Carolina Guimarães acompanhou a visita à feira com outros 39 escritórios do Brasil todo, selecionados por meio do concurso Archa para realizar essa visitação.