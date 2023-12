Quando o ano está prestes a terminar, os planos para qualificar a rotina muitas vezes saem do papel com urgência redobrada. Reformar a cozinha sem sair de casa foi um pedido dos clientes da arquiteta Carolina Guimarães, que precisou focar em um cronograma eficiente para minimizar os transtornos com as obras. A área, de 10 metros quadrados, exigia um projeto minucioso para um melhor aproveitamento do espaço.