No inverno de 1989, o jornalista, dramaturgo e escritor gaúcho Caio Fernando Abreu (Santiago, 1948 - Porto Alegre, 1996) passou uma temporada em um sítio no interior de Gramado, propriedade do sogro de uma de suas irmãs, Márcia de Abreu. Foi só no ano passado, contudo, que a família descobriu um texto em que o escritor manifestava seu agradecimento pela estadia, ao mesmo tempo em que se dizia encantado pelo silêncio e pelo verde da paisagem da região (confira no final da matéria). Em abril deste ano, será a vez do município serrano retribuir o carinho, tendo Caio Fernando Abreu como homenageado no 2º FiliGram, o Festival Internacional Literário de Gramado.