Nem mesmo o tempo chuvoso espantou os mais de 700 foliões que participaram do Bloco Arco-Íris, no último domingo (18). Com programação que começou às 14h, a festa seguiu até a noite com DJs, shows de pagode e cortejo com bateria. O trio elétrico com bandeira do Arco-Íris coloriu a esquina das ruas Coronel Flores e Augusto Pestana, no bairro São Pelegrino.