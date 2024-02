Depois de uma manhã ensolarada, a chuva e a instabilidade predominaram durante a tarde deste domingo (4), em Caxias do Sul. Mas nada, nem mesmo o clima, impediu que cerca de 100 pessoas ocupassem a Rua Os Dezoito do Forte para a realização da 2ª Marcha do Orgulho Trans. Os pedidos por respeito, inserção e visibilidade da comunidade LGBTQIA+ ecoaram no centro da segunda maior cidade do Estado. O evento é organizado e financiando integralmente pela ONG Construindo Igualdade, e os participantes marcham "pelo direito de existir e resistir".