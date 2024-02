Uma noite para celebrar a diversidade religiosa e cultural em Caxias do Sul, com mais de 10 atrações, incluindo artistas de renome nacional. Assim pode ser definida a quarta edição da Noite Gospel da Festa da Uva que ocorre nesta sexta-feira (1°) com o lema Semeando o Evangelho Para Uma Grande Colheita, com a expectativa de reunir milhares de fiéis em mais de cinco horas de programação.