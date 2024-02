Quem passa pelos corredores do Parque de Eventos da Festa da Uva e presta atenção no som ambiente consegue ouvir uma mistura de sotaques. Muita gente escolhe sair de diferentes cantos do Brasil para visitar o evento mais famoso de Caxias do Sul. E é o aroma da uva e a hospitalidade da região que motivam os turistas a cruzarem a divisa do Estado e vir para a Serra.