Com os termômetros marcando 35ºC sob o sol escaldante no bairro Esposição, milhares de foliões caxienses aproveitaram o Bloco da Velha neste domingo, em Caxias do Sul. A 12ª edição do bloco ocupou três quarteirões da Rua Plácido de Castro, no entorno da Maesa, tendo início às 14h. A folia deve se estender até as 21h, com música ao vivo e performances de dança, Dj e a "Velha" oficial, Dona Bastiana, interpretada pelo ator Davi Souza, comandando a interação com o público.