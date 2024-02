Os termômetros marcavam 31°C quando a banda do Bloco da Ovelha invadiu a Rua Tronca, perto das 14h deste sábado (10), em Caxias do Sul. Os foliões, muitos pintados e vestidos com as cores do bloco — roxo e amarelo —, acompanharam de perto a bateria, levando alegria e, claro, muito samba ao centro do município.