É tempo de o colorido e a alegria ganharem as ruas. As festas de Carnaval movimentam Caxias do Sul neste final de semana. Há opções para todos os gostos e bolsos: o Bloco da Velha, o Bloco do Luizinho e o Bloco da Ovelha têm áreas gratuitas, mas há opções para quem prefere curtir a folia em camarotes. Além disso, o Bloco da Ovelha Negra vende ingressos para a festa fechada.