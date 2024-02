A Fiscalização de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul e a Guarda Municipal promoveram uma edição da Operação Balada Segura, alusiva ao Carnaval, nas primeiras horas da madrugada deste domingo. A ação ocorreu na rua Os Dezoito do Forte, na área central, e contou com o flagrante de 34 condutores dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas, num total de 65 abordagens realizadas.