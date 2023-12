Os 40 anos de carreira do cantor Daniel serão brindados em grande estilo, neste domingo (17), às 20h30min, em Caxias do Sul. O Ginásio do Sesi, no bairro Interlagos, receberá o espetáculo, que promete suscitar emoções aos fãs do cantor. O concerto Daniel 40 anos Celebra João Paulo & Daniel homenageia o ex-parceiro de palco, que morreu em um acidente de carro em 1997.