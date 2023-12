O fim do ano está se aproximando e com ele chega a temporada de confraternizações. Não é diferente para quem tem a música companhia e os colegas de palco como parte da família ao longo do ciclo que está para se renovar. E é em forma de sarau aberto ao público que o coletivo cultural Dandô e o Coro Juvenil do Moinho/UCS irão se despedir de 2023, com ambos os encontros ocorrendo no palco do Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás.