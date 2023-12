A temporada de férias e veraneio já começou, e com ela as opções culturais para quem fica na cidade podem escassear entre o final de 2023 e os primeiros meses de 2024. Enquanto os shows e os espetáculos teatrais não voltam a ocupar os palcos, é possível, contudo, aproveitar o período para conferir exposições, retirar livros nas bibliotecas, visitar museus ou assistir a um bom filme. Só não vá errar o dia. A seguir, confira um guia com os horários de atendimento dos principais espaços culturais de Caxias do Sul nesta virada de ano.