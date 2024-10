Antecipando a sessão do curta-metragem As Mil Palavras de Giacomo Geremia, cuja sessão gratuita ao público ocorre nesta quarta, na Sala Ulysses Geremia, destacamos aqui as várias razões sociais que acompanharam o estúdio fundado por Giacomo em 1910 e posteriormente assumido pelo filho Ulysses. Foram elas: Atelier Geremia (fotos acima e abaixo), Photo G. Geremia, Geremia e Studio Geremia.