Dia do aniversário de Caxias é data para se conhecer um pouco mais sobre a história da cidade, em especial, parte de seu vasto patrimônio industrial. É exatamente essa a proposta do projeto Na Trilha do Patrimônio Industrial, cuja primeira visita ocorre nesta quinta-feira, 20 de junho, das 9h às 12h – no decorrer do segundo semestre, estão previstas outras 10 turmas, contemplando 35 participantes em cada uma (confira mais no quadro abaixo).