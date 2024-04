A coluna de sábado, recordando dos 70 anos de falecimento de Elisa Venzon Eberle, em 1954, contribuiu para garimpamos informações sobre várias fotos do acervo do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami – e que também integram álbuns de família dos descendentes. Uma delas é a imagem acima, que traz Abramo Eberle e Elisa com a filha caçula Maria Elisa Marisa Eberle Gewehr (à esquerda, sentada na cadeira) e vários de seus netos.