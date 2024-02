A compulsão alimentar da Yasmin Brunet. A falta de noção do Rodriguinho. A citação da tiktoker ao livro "mil novecentos e não sei o quê". A tese da Prioli sobre a maldade no BBB. A terceira gravidez da Virgínia. O reconhecimento de Sucession. Os suspiros para Kieran Culkin. A aparição pública da boiadeira após terminar o namoro com o sertanejo. O leilão dos itens pessoais de Elton John. O Bansky emoldurado. A dificuldade do futebol da Arábia Saudita em atrair novas estrelas. O casamento arranjado do atacante senegalês Sadio Mané. O elogio de Gracyanne ao corpo definido do Mion. A tipoia ortopédica de Pedro Pascal incorporada ao look do tapete vermelho. O segredo da boa forma da mãe de Isis Valverde. O cigarro, o vinho e a pizza nas crises de pânico de Gisele Bündchen. A cirurgia abdominal da princesa de Gales. Os fãs que processam Madonna por atraso.