A mulher que sou hoje não chora, ou pouco chora. Secou? Você poderia me perguntar. Eu te diria com firmeza que não, muito pelo contrário, sigo cada vez mais derretida pela vida, mas não tenho tempo para choros. Sou mulher-função e risos são parte da construção do meu cotidiano. Quase não paro para lamuriar hoje em dia, minhas lamúrias são feitas enquanto ajo, mas essa semana eu chorei.