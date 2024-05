Passei grande parte da minha vida adulta morando no Rio Grande do Sul. Lembro de um dia, em meados de 2016, escrever: não sou daqui, mas amo esse lugar. O sentimento era legítimo. Eu amadureci pisando em solo gaúcho, virei gente – como dizem. Fiz amigos pra vida inteira, vivi amores inesquecíveis, rodei o Estado quase todo a trabalho e me redescobri mais vezes que eu cria estar encoberta. Sou imensuravelmente grata a esse Estado, a essa gente, à vida que me levou até aí.