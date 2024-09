O Alfredo Jaconi vai pulsar. A expectativa é de que mais de 10 mil vozes empurrem o Juventude no jogo de ida diante do Corinthians, nesta quinta-feira (29), pelas quartas de final da Copa do Brasil. E motivos não faltam para o torcedor alviverde acreditar que é possível avançar e manter o sonho do bicampeonato.