O abraço de quem acreditou e trabalhou no sonho do acesso

A emoção tomou conta do gramado do Estádio Alfredo Jaconi após o apito final de Andressa Hartmann. E na invasão de gramado da comissão técnica e das suplentes do Verdão, em meio a neblina, um abraço vibrante simboliza o tamanho da conquista. Entre lágrimas, a coordenadora do departamento feminino e ex-atleta do clube Renata Armiliato e o técnico Luciano Brandalise deviam certamente lembrar de cada passo dado até ali.