O Caxias voltou a vencer e, com isso, trouxe um respiro para a sua trajetória no Gauchão. No entanto, para um clube que tem grandes ambições em 2024, o momento ainda é preocupante. E nem falo só no aspecto técnico do time, mas na lista de desfalques para a reta final da primeira fase e, obviamente, na estreia da Copa do Brasil.