O Caxias ocupa momentaneamente a quinta colocação na tabela do Campeonato Gaúcho. Mas o que mais tem preocupado o torcedor grená tem sido o desempenho abaixo do esperado da equipe de Gerson Gusmão na competição. Depois da largada promissora diante do Grêmio, o time ficou cinco rodadas sem vencer. Diante do Santa Cruz, na sétima rodada, vieram os três pontos, mesmo com uma atuação que gerou protestos das arquibancadas no segundo tempo.