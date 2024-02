O Caxias ainda não conseguiu estancar o número de gols sofridos no Gauchão 2024. A defesa grená foi vazada em todas as sete partidas disputadas, sofrendo 11 gols. Mas se por um lado o sistema defensivo tem dado dores de cabeça ao técnico Gerson Gusmão, por outro, os atacantes têm sido efetivos. A equipe tem o terceiro melhor ataque da competição com 10 gols, metade deles vindo dos pés de dois centroavantes.