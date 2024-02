O ambiente no Estádio Centenário é de alívio. Não que a atuação diante do lanterna Santa Cruz tenha enchido os olhos do torcedor. Pelo contrário, mesmo com o 2 a 1, ouviram-se alguns protestos durante a partida de domingo. Mesmo assim, a equipe quebrou o jejum de cinco jogos sem vencer e pulou para o quinto lugar na tabela do Gauchão 2024.