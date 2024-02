O Caxias entrou em campo na noite de ontem tentando apagar a imagem ruim perante ao torcedor no Estádio Centenário. Já eram cinco rodadas sem vitórias no Gauchão 2024. E diante do pior time da competição, o Santa Cruz, a equipe grená venceu por 2 a 1 com gols marcados no primeiro tempo por Cézar Henrique e Joel Pantera.