Não dá para adiar a vitória. O Caxias encara o lanterna Santa Cruz de olho na classificação entre os oito melhores do Gauchão 2024. O duelo ocorre às 20h, no Estádio Centenário, e é válido pela 7ª rodada. A equipe grená não sabe o que é vencer, desde a estreia, diante do Grêmio.