Não há mais espaço para erro. O Caxias precisa encontrar soluções e voltar a vencer no Campeonato Gaúcho. Passadas seis rodadas, metade da primeira fase, o time grená tem apenas uma vitória e não consegue um triunfo há cinco partidas. Por isso, o confronto contra o Santa Cruz, neste domingo (11), às 20h, no Estádio Centenário, torna-se decisivo para os comandados do técnico Gerson Gusmão.