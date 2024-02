O Caxias foi para a quinta rodada sem vencer neste Campeonato Gaúcho. Na noite desta quinta-feira (8), no Estádio Estrela D'alva, o Grená enfrentou o Guarany de Bagé e ficou no empate em 1 a 1. Após um primeiro tempo de pouca inspiração, o time abriu o placar com Joel na etapa final, mas deixou a vitória escapar aos 40 minutos. Depois do jogo, em entrevista para a Rádio Caxias, o executivo de futebol grená se mostrou preocupado com o momento do clube no Gauchão.