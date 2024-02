O jejum grená continua. Já são cinco partidas sem vencer no Gauchão. O Caxias vencia até aos 40 minutos do segundo tempo. A segunda vitória no Estadual estava perto, mas não aconteceu. Nesta quinta-feira (8), diante do Guarany de Bagé, no estádio Estrela D'alva, ficou no 1 a 1. O gol foi do centroavante Joel Pantera, na segunda etapa. No entanto, o centroavante Michel, ex-Caxias, igualou.