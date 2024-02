O jogo é considerado de seis pontos. O Caxias visita o Guarany, nesta quinta-feira (8), às 19h, no Estádio Estrela D'Alva, pressionado por resultados. A equipe grená deixou a zona de classificação com a abertura da 6ª rodada do Gauchão 2024. O time de Gerson Gusmão precisa pontuar fora de casa para voltar ao G-8 da competição.