O Caxias vive um momento decisivo dentro do Gauchão 2024. A equipe grená encara o Guarany, nesta quinta-feira (8), às 19h, em Bagé, precisando urgentemente de recuperação dentro do campeonato. A derrota para o Inter escancarou problemas no campo e fora dele, com as críticas do técnico Gerson Gusmão sobre a falta de empenho de alguns atletas, especialmente pelo número de gols sofridos. Foram nove em cinco rodadas. E a queda para o oitavo lugar na tabela de classificação.