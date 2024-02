De volta à titularidade na derrota para o Inter, no sábado, o volante Barba avaliou o momento ruim vivido pelo Caxias no Gauchão 2024. A equipe de Gerson Gusmão só venceu o Grêmio, na estreia. Depois somou apenas dois pontos nos quatro jogos seguintes. O time ainda tem a segunda defesa mais vazada da competição, com nove gols sofridos.