Não foi só o técnico Gerson Gusmão que criticou o desempenho de alguns jogadores na derrota do Caxias para o Inter, no sábado. O meia Tomas Bastos também deixou claro que não gostou da postura tática da equipe no confronto vencido pelo Colorado por 2 a 0 e que aumentou a série grená sem vitórias no Gauchão 2024 para quatro jogos.