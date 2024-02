O Caxias vive um momento de turbulência logo no começo de 2024. A equipe que venceu o Grêmio na largada do Campeonato Gaúcho não conseguiu vencer mais na competição. São quatro jogos na sequência tendo apenas dois empates e duas derrotas. E a pressão sobre o trabalho do técnico Gerson Gusmão aumentou após o insucesso diante do Inter, no sábado.