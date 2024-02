O começo ruim no Campeonato Gaúcho ligou um sinal de alerta no Estádio Centenário. Após vencer o Grêmio, de virada, o torcedor pensou que o time iria engrenar diante de clubes do interior. Mas o Caxias não conseguiu vencer Ypiranga, São Luiz e Brasil de Pelotas. Contra o Inter, neste sábado, nova derrota por 2 a 0.