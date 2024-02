O susto foi grande, mas o zagueiro Dirceu iniciou em casa um período de recuperação para voltar a jogar futebol. Durante o intervalo da partida do Caxias com o Brasil-Pel, pela quarta rodada do Gauchão 2024, o zagueiro teve que deixar o vestiário na ambulância em direção ao hospital. No primeiro tempo do confronto disputado no Estádio Centenário, na quarta-feira, o defensor levou a pior em uma dividida e saiu de campo sendo diagnosticado posteriormente com uma lesão intestinal traumática. Operado no Hospital da Unimed, Dirceu recebeu alta no sábado.